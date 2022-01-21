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Чемпион мира из Казахстана получил дебютный титульный бой в профессионалах

Чемпион мира из Казахстана получил дебютный титульный бой в профессионалах
©Suleimen Promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО), являющийся чемпионом мира среди любителей, в титульном бою встретится с Чико Куаси (5-0-1, 2 КО) из Нидерландов, сообщает Vesti.kz.

По информации BoxRec.com десятираундовый поединок запланирован на 5 февраля в Актау. Соперники разыграют вакантный титул World Boxing Organisation Youth в полутяжелом весе. Для Нурдаулетова титульный поединок станет дебютным в профессиональной карьере.

23-летний казахстанец в профи-боксе стартовал в октябре 2020 года, когда досрочно выиграл у Ибрахима Маокола. Затем Нурдаулетов выиграл еще две встречи, но победы добился по очкам.

Что касается Куаси, то он стартовал на два года раньше, а свои бои проводил в Нидерландах, Бельгии и Германии. На его счету две досрочные победы в шести боях. В Казахстане он также проведет дебютную титульную встречу.

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад Профессиональный бокс WBO

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