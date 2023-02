Украинский супертяж улетел в жесткий нокаут и потерпел первое поражение в главном бою вечера

В Лондоне (Великобритания) состоялся главный поединок вечера бокса, в котором встречались два небитых супертяжа - британец Дэвид Аделейе (11-0, 10 KO) и украинец Дмитрий Безус (10-1, 5 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором. Безус опрометчиво пошел вперед, попытался зажать оппонента к канатам и пропустил сокрушительный удар в челюсть, после чего рухнул на настил ринга. Вроде бы встал на ноги и пришел в себя, но рефери решил поберечь его здоровье и остановить бой.

В итоге Аделейе стал обладателем вакантного титула чемпиона Европы по версии WBO, стоявшего на кону схватки. А Безус потерпел первое поражение на профи-ринге.

HOLY SMOKES 😱@DavidAdeleye just knocked out Dmytro Bezus with this incredible shot 💥🥊#AdeleyeBezus | BT Sport 2 pic.twitter.com/WcyQfjZPEq