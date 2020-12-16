Украинский проспект обратился к Головкину перед боем за два титула

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук
, который все свои 18 боев в профи выиграл нокаутом, пожелал успехов чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину
(40-1-1, 35 КО) в ближайшем поединке против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Хочу пожелать моему очень хорошему другу Геннадию удачи в его следующем бою! Удачи в бою, друг!" - написал он в твиттере.
У Богачука один промоутер с GGG - Том Леффлер. Раньше боксеры тренировались в зале у Абеля Санчеса, но затем оба расстались с ним.
Бой Головкин - Шеремета станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США) и начнется утром 19 декабря по казахстанскому времени. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.
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