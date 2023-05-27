У Неймара проблемы в суде

Скандальный трансфер Неймара из "Сантоса" и в "Барселону" продолжает быть предметом судебного разбирательства в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sportmk.ru бразильский футболист явился в суд в Каталонии, где отвечал на вопросы следствия. Прокуратура подозревает Неймара в коррупционном сговоре, если его вина будет доказана, то его могут посадить на 5 лет. Испанские фоторепортеры сделали несколько снимков из здания суда.

Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2025 года.

31-летний Неймар провел 20 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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