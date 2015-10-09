У Бивола собрались отнять титул чемпиона мира

Немецкий боксёр Михаэль Айферт (13-1, 5 KO) заявил, что готов выйти на ринг против Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) и побороться за чемпионский титул, сообщают Vesti.kz.

Отметим, что Бивол является действующим обладателем пояса IBF, тогда как Айферт с 2023 года занимает статус обязательного претендента на этот титул.

"Я жду уже давно, теперь в IBF наконец-то поставили перед Биволом четкий дедлайн. Все время в качестве претендента я использовал для развития. Сейчас я в лучшей форме за карьеру и готов шокировать мир. Бивол уже стал легендой, именно это меня и мотивирует. Это мой шанс самому стать великим. Я всю жизнь ждал этого и знаю, что могу скинуть его с трона", — сказал Айферт в интервью Boxing Scene.

Айферт в качестве обязательного претендента по версии IBF может стать следующим соперником Бивола.

Напомним, 34-летний уроженец Кыргызстана в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, победив Артура Бетербиева решением судей. Позднее Бивол отказался от пояса WBC, утратил статус "абсолюта", но сохранил титулы WBA, IBO и IBF.

