Трилогия "Канело" - Головкин вошла в историю

Третий бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) стал историческим. Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что все три поединка GGG и "Канело" прошли в сентябре, но в разные годы.

"Трилогия, вошедшая в историю", - гласит сообщение Matchroom Boxing в "твиттере".

A trilogy cemented in history 📜



🗓️ 16 Sept 2017 ✔️

🗓️ 15 Sept 2018 ✔️

🗓️ 17 Sept 2022 ✔️#CaneloGGG3 pic.twitter.com/MmbXtV1YU9 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 18, 2022

Напомним, финальная схватка состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для Головкина это был дебют в новом весе.

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