Третий бой казахстанского боксера в США завершился неожиданным результатом

Казахстанский полулегковес Айдын Ельжанов (6-2-1, 4 КО) проиграл американцу Альберту Гонсалесу (5-0, 2 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса прошел в Сан-Бернардино (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого Ельжанов уступил решением судей (60-54, 60-54, 59-55) в шестираундовом поединке.

Для Альберта Гонсалеса эта победа стала пятой в карьере, из них две были досрочными. Ельжанов проиграл свой второй поединок в профи, также в его послужном списке шесть побед (четыре из них - досрочные) и одна ничья.

Отметим, что тренером Гонсалеса является наставник Роберт Гарсия. На его счету подготовка 14 чемпионов мира. Самыми известными из них являеются Маркос Майдана, Абнер Марес, Хосе Рамирес, Брэндон Риос и его брат Майки Гарсия.

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