Тренировавшийся с Головкиным двукратный чемпион мира раскритиковал трилогию с "Канело"

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе американец Давид Бенавидес раскритиковал третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошел накануне, 18 сентября, в Лас‑Вегасе (США). Мексиканец защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем весе, победив единогласным решением судей. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

"Мусорный бой. Но это то, что вы все хотели увидеть", – написал Бенавидес в социальных сетях.

Отметим, что в прошлом Бенавидес тренировался вместе с Головкиным.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



