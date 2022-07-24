Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой

Проспект супертяжелого веса итальянец Гвидо Вианелло (9-0-1, 9 KO) одержал очередную досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Хинкли (штат Миннесота, США) Вианелло по прозвищу "Гладиатор" побил уроженца Мексики Рафаэля Риоса (11-4, 8 КО). Развязка наступила в четвертом раунде, когда итальянец зажал оппонента в углу и обрушил серию ударов. В итоге Риос оказался в нокдауне, после которого не сумел продолжить бой.

Напомним, что Вианелло тренировался у Абеля Санчеса, бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина. Но позже, как и GGG, он отказался от его услуг.

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