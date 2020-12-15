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Тренер сборной Казахстана по боксу обратился к Головкину перед боем за два титула

Поединок пройдет утром 19 декабря.

Тренер сборной Казахстана по боксу обратился к Головкину перед боем за два титула
Галым Кенжебаев. Фото: kfb.kz
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галым Кенжебаев обратился к чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) перед его поединком с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

"Геннадий больше года не выходил на ринг. Последний свой бой он провел в октябре прошлого года, где одержал победу над украинским боксером Сергеем Деревянченко. Надеемся, что Геннадий хорошо подготовился к предстоящему бою с польским боксером и покажет все свои лучшие качества: ударную мощь, технику, тактику и огромную волю к победе. От лица национальной сборной Республики Казахстан по боксу желаем Геннадию яркой и уверенной победы", - сказал Кенжебаев, который тренировал Головкина в молодежной сборной.

Напомним, что бой Головкин - Шеремета состоится в США 18 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Для казахстанца это будет рекордная защита поясов.

По казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром 19 декабря и будет транслироваться телеканалами Qazsport и Qazaqstan.

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Головкин Геннадий Шеремета Камил

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