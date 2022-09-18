Тренер Головкина удивил своим признанием перед боем с "Канело"

Джонатон Бэнкс, тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42–1–1, 37 KO), не считает переход своего подопечного во второй средний вес недостатком перед третьей встречей с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Но при этом отметил, что Геннадий не стал сильнее в новом весе.

"Думаю, для него этот бой будет таким же, как и любой другой, - приводит слова тренера vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.com. - Именно так он это и рассматривает. Он же не в тяжелый вес пришел драться, не в 200 фунтах. Он сейчас всего где-то на четыре килограмма выше, чем обычно. Особой разницы не будет… Это не плохо и не хорошо. Он согласился на этот вес и такой: "Погнали!" Для него это не проблема. Он не станет сильнее в 76,2 килограмма. Его сила - это его сила, независимо от того, в какой весовой категории он будет.

Он настоящий средневес и посвятил себя боксерскому образу жизни. Это не так уж сложно делать, если ты предан своему делу и являешься настоящим средневесом. Он не крупный парень, втискивающий себя в средний вес. Это его самый комфортный вес".

Напомним, третий поединок между Головкиным и "Канело" состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Ранее Альварес сделал финальное заявление.

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