Тренер Головкина сделал признание о GGG перед трилогией с "Канело"

Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатон Бэнкс поделился пожеланиями на трилогию с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), пишет tofight.ru. По его словам, он попытался пробудить "забытые" навыки бокса GGG.

Специалист признался, что казахстанский боксер может показать больше, чем в предыдущих боях.

"Я бы хотел, что GGG показал больше, чем какой-то один навык. Он хорошо осознает свою ударную мощь, но мне хотелось бы, чтобы люди увидели еще и его навыки передвижений, атаку и скорость. Изначально это универсальный боксер, что я и стараюсь в нем пробудить.

В любителях и на Олимпиаде он кружил вокруг соперника. Да и с "Канело" в первом бою он боксировал. Я был бы рад увидеть от Геннадия бокс в центре ринга", - цитирует Бэнкса ресурс.

"Чистое лицемерие". Головкин - о словах и поведении "Канело"

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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