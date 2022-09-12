"Чистое лицемерие". Головкин - о словах и поведении "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прокомментировал высказывания Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) о себе, сообщает vRINGe.com. Также GGG высказался о допинговом скандале, в котором был замешан мексиканец, и подверг сомнениям его слова о боях с лучшими соперниками.

"Он много говорит. И я вижу, что многие болельщики его не понимают. Он пытается обвинить меня в чем-то там, спихнуть всю вину на меня. Якобы я что-то там не то сказал. Но все сказанное мною - чистые факты. И вообще, я о нем и вовсе не говорю. Просто он привык к лести. Ему нравится, когда ему льстят. Плохо ли это? Если они говорят это искренне, то, пожалуй, нет. Тогда эти слова можно принять как комплимент".

"Как он меня обозвал? Двуликим? - улыбается Головкин. - Нет, я не такой. По поводу того допингового скандала. Мы все помним. Был вердикт от организации, которая проводит проверки. Это факт. И мы помним, что произошло дальше. Он побежал в суд, чтобы сорвать нашу третью очную схватку. Вот что произошло. У нас был прописан пункт о реванше, который он нарушил".

"Канело" говорит, что в отличие от меня, он дрался с лучшими из лучших, - продолжает ветеран. - Он за это время дрался в суперсреднем и полутяжелом дивизионах, верно? Если так, то где тогда бои с Давидом Бенавидесом и Артуром Бетербиевым? Его слова - чистое лицемерие. Он лукавит. И пора нам принять тот факт, что далеко не все, сказанное им, является правдой. Честно? Я не хочу больше говорить о нем и комментировать его слова. Тем более не хочу говорить за него", - сказал Головкин.

"Мы все видели, - напоминает казахстанец. - Как он вел себя на пресс-конференции, как он поднимал руку во вчистую проигранном поединке с Дмитрием Биволом, ведь верил, что ему подарят победу. Все это показывает только одно: чувак попросту потерял связь с реальностью. Он живет в своем собственном мире", - заключил он.

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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