Тренер Бивола объяснил, почему Головкину необходимо продолжить карьеру

Геннадий Машьянов, являющийся тренером Дмитрия Бивола, высказался о третьем бое Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. В интервью sport-express.ru специалист также прокомментировал будущее казахстанского боксера.

"Насколько Геннадий оправдал ожидания в бою с "Канело"? Честно говоря, я не видел особого стремления у Гены выиграть этот бой. Может, это мое субъективное мнение, но такое впечатление, что он вышел не пропустить лишних ударов. Без риска двигался, защищался. Там, где была стопроцентная возможность, он что-то пытался сделать, достать. Поэтому такого желания выиграть с его стороны я не увидел.

Надо ли Геннадию защищать пояса в среднем весе? Конечно, у него два или три пояса сейчас. Действующий чемпион, и отдавать эти пояса без боя? Так просто освободить их, мне кажется, не резон. Не забесплатно во всяком случае отдать эти пояса, а чтобы экономически выгодно", - заявил Машьянов.

Напомним, что 18 сентября Головкин судейским решением проиграл в трилогии Альваресу. Между тем GGG обязали провести бой с претендентом на пояс WBA.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса