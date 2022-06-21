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Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело"

Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Тренер чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева высоко оценил обладателя титула WBA Super в этом же дивизионе Дмитрия Бивола. В интервью FightHype Марк Рэмси признался, что российский боксер в победном бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом превысил его ожидания. 

"Бивол очень хорош. Возможно, он даже лучше, чем я думал изначально. Не только потому, что он победил "Канело", а из-за того, как он это сделал. Бивол вышел на бой с планом, оставался сфокусированным.

Несмотря на то, что "Канело" выбрасывал много силовых ударов, Бивол сохранял концентрацию. Он дисциплинированно придерживался своей тактики и показывал свой лучший бокс с первого по 12-й раунд. Это было отличное выступление, я был очень впечатлен", - сказал Рэмси.

Ранее появилась информация, что в конце года Бетербиев и Бивол могут провести объединительный бой за звание абсолюта.

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Метки:
Бетербиев Артур Канело-Бивол Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

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