Top Rank вспомнила мощный нокаут от Алимханулы в бою за два титула

Промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО), вспомнила мощный нокаут казахстанского средневеса перед его возвращением на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В октябре прошлого года в Лас-Вегасе (США) Алимханулы во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

"В последний раз, когда мы видели восходящего претендента в среднем весе Жанибека Алимханулы, результат был незабываем", - пишет Top Rank в твиттере.

Свой следующий бой Алимханулы проведет 26 июня в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет американец Роб Брант (26-2, 18 КО), экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA. Поединок в прямом эфире покажут в Казахстане.

The last time we saw rising Middleweight contender @qazaqstyle, the results were unforgettable. 🇰🇿🔥😯 pic.twitter.com/vNygtPo7pV