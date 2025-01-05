Top Rank оставила послание для Алимханулы

Американская промоутерская компания Top Rank, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков, а также представляющая интересы казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), опубликовала видео в соцсетях, передают Vesti.kz.

В нем Top Rank напомнила о силе Алимханулы.

"Напоминание о том, что Qazaq Style - это СТРАШНЫЙ человек", - говорится в подписи к видео.

A reminder that @QazaqStyle is one SCARY man 😨 pic.twitter.com/BtDsomG0xS — Top Rank Boxing (@trboxing) January 4, 2025

Отметим, что это видео с боя Алимханулы против новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО), которого он финишировал в девять раунде. Он состоялся 4 октября в Сиднее (Австралия).

Жанибек является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.