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Профи-бокс
5 января 11:40
 

Top Rank оставила послание для Алимханулы

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Top Rank оставила послание для Алимханулы ©Кадр из видео

Американская промоутерская компания Top Rank, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков, а также представляющая интересы казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), опубликовала видео в соцсетях, передают Vesti.kz

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Американская промоутерская компания Top Rank, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков, а также представляющая интересы казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), опубликовала видео в соцсетях, передают Vesti.kz

В нем Top Rank напомнила о силе Алимханулы.

"Напоминание о том, что Qazaq Style - это СТРАШНЫЙ человек", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что это видео с боя Алимханулы против новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО), которого он финишировал в девять раунде. Он состоялся 4 октября в Сиднее (Австралия).

Жанибек является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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