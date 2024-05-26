Топ-боксеры устроили зрелищный махач: это был реванш

В Лидсе (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого сошлись хозяин ринга Джек Кэттеролл (29-1, 13 КО) и экс-абсолютный чемпион мира из Шотландии Джош Тейлор (19-2, 13 КО), передают Vesti.kz.

Бой получился конкурентным, инициатива переходила от одного соперника к другому. В последних раундах активнее и агрессивнее выглядел Тейлор, но этого не хватило для победы. Кэттеролл победил по очкам (117-111 дважды и 116-113) и взял реванш за поражение в 2022 году, когда на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.