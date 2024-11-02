Топ-3 в рейтинге и последствия нокаута. В WBA оценили казахстанских боксеров

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обнародовала рейтинги бойцов во всех весовых категориях, передают Vesti.kz.

В супертяжелом весе Иван Дычко сохранил 14-ю позицию. Лидерами рейтинга являются Мартин Баколе (ДР Конго), Тайсон Фьюри (Великобритания) и Майкл Хантер (США). Титул чемпиона мира WBA в этом дивизионе принадлежит Александру Усику из Украины.

Во второй средней категории Бек Нурмаганбет опустился на одну позицию и стал девятым. В октябре Нурмаганбет выступил в рамках вечера бокса в США и нокаутировал во втором раунде мексиканца Хоакина Муррьету Лусио. Лидером рейтинга в средней категории остается Кристиан Мбилли, последующие позиции занимают гватемалец Лестер Мартинес и Хайме Мунгия из Мексики. Суперчемпионом WBA в этом весе является другой мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Батыр Джукембаев расположился на 11-й позиции в рейтинге первого полусреднего веса. Жанкош Тураров является чемпионом WBA Gold. Возглавляет рейтинг этого дивизиона японец Энди Хираока, вторую строчку занимает американец Кеннет Симс-младший, третий — мексиканец Исаак Круз.

Султан Заурбек улучшил свое положение и поднялся на одну строчку в рейтинге второго полулегкого веса и теперь располагается на третьем месте. Выше казахстанца находятся Отар Эраносян из Грузии и азербайджанец Эльнур Самедов. Чемпион мира WBA — Ламонт Роуч-младший из США.