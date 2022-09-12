"Тогда он был не тем, кем является сейчас". Головкин рассказал о спаррингах с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) вспомнил о своих спаррингах с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Это было в 2011 году, за шесть лет до их первого поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин считает, что мексиканец с тех пор очень изменился.

"У нас было несколько совместных тренировочных сборов. Это было давно, и он был другим бойцом, я был другим бойцом. Это было другое время. Я был в куда более удобной позиции. Мы спарринговали, делились опытом друг с другом. Конечно, я помню все спарринги. На тот момент он был молодым бойцом, не тем, кем является сейчас", - приводит слова Головкина Fightnews.info со ссылкой на документальный фильм The Making of a Trilogy.

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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