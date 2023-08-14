Теренса Кроуфорда назвали лучшим боксером мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out признался, кого считает лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

По его мнению, в данный момент лучшим бойцом pound-for-pound является абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Напомним, Кроуфорд одержал досрочную победу над своим соотечественником Эрролом Спенсом и стал первым в истории полусреднего дивизиона абсолютным чемпионом мира.

- Кто первый номер pound-for-pound среди действующих боксеров? Я не знаю. Дайте мне список.

- Наою Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес.

- Тогда Кроуфорд.

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