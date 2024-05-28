Теренс Кроуфорд лишился титула. Известна причина

Экс-абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) официально переведен в так называемого "чемпиона в отпуске" по версии WBC. Об этом объявил Всемирный боксерский совет (WBC), сообщают Vesti.kz.

Решение принято в связи с тем, что Теренс продолжит карьеру дивизионом выше. 3 августа в Лос-Анджелесе (США) попытается отобрать пояс WBA первом среднем весе у Исраила Мадримова из Узбекистана. Также на кону боя будет временный (или полноценный) пояс WBO.

Что примечательно, изменение статуса Кроуфорда пока что никак не повлияло на статус временного чемпиона организации американца Марио Барриоса. По идее, сразу же после перевода Кроуфорда его должны были повысить до полноценного чемпиона.

Ожидается, что Кроуфорд после боя с Мадримовым должен принять окончательное решение - продолжит карьеру в полусреднем или первом среднем весах. Не исключено, что только тогда Барриос станет полноценным чемпионом или останется временным.

Кроме того, WBC решили присоединиться к поединку Кроуфорд - Мадримов. Официальное решение организации - победитель боя станет обязательным претендентом для победителя между американцами Себастьяном Фундорой и Эрролом Спенсом (предварительно запланирована на октябрь).

Напомним, Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе летом прошлого года, и с тех пор не выходил на ринг. Еще осенью он лишился пояса IBF, а теперь и пояса WBC.