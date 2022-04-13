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Тайсону Фьюри пригрозили уголовным делом

Тайсону Фьюри пригрозили уголовным делом
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Британского боксера Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) могут привлечь к ответственности за связь с главой наркокартеля, сообщает Р-Спорт со ссылкой на The Times.

По информации источника, власти Великобритании рекомендовали ряду боксеров, включая Фьюри, порвать все связи с Дэниэлом Кинаханом - главой ирландской преступной группировки. В противном случае они попадут под уголовную ответственность как соучастники.

Все американские активы Кинахана на сумму около пять миллионов долларов были заморожены, вознаграждение за информацию, которая может помочь в его поимке, также составляет пять миллионов долларов.

Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, контракт с которой имеет Фьюри. В марте президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил ему поддержку за вклад в спорт. Фьюри был замечен вместе с Кинаханом в феврале в Дубае.

Напомним, в октябре Фьюри выиграл нокаутом у американца Деонтея Уайлдера (45-2-1, 42 КО) и отстоял завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии WBC. Причем британец по ходу боя дважды побывал в нокдауне. Позднее Фьюри объявил о завершении карьеры.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Фьюри Тайсон

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