Тайсон Фьюри заявил о третьем бое с Александром Усиком: известна дата и место

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2, 24 KO) сделал заявление о третьем бое с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO), передают Vesti.kz.

По сообщению самого Фьюри, трилогия состоится 18 апреля 2026 года в столице Великобритании - Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, что в мае 2024 года Тайсон Фьюри утратил титул чемпиона WBC, уступив в поединке за звание абсолютного чемпиона тяжелого веса украинцу Александру Усика. В декабре они встретились вновь, и победу снова одержал Усик.

Прежде чем планировать дальнейшие шаги, Александру Усику предстоит реванш с британцем Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО). Их бой за титул абсолютного чемпиона мира пройдет 19 июля на той же арене "Уэмбли" в Лондоне.