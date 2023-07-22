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Тайсон Фьюри поддержал казахстанца перед нокаутом в историческом бою

Тайсон Фьюри поддержал казахстанца перед нокаутом в историческом бою
©instagram.com/sultanzaurbek/

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 33 КО) поддержал казахстанского боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (14-0, 10 KO) перед боем с испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоялся, 21 июля в шотландском Эдинбурге и завершился в третьем раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Отметим, что Заурбек впервые выступал в Шотландии.

Перед поединком Фьюри пожелал удачи казахстанцу, о чем сам боксер сообщил в своем Instagram.

При этом казахстанец является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании/

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Метки:
Заурбек Султан Фьюри Тайсон

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