Тайсон Фьюри поддержал казахстанца перед нокаутом в историческом бою

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 33 КО) поддержал казахстанского боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (14-0, 10 KO) перед боем с испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Бой состоялся, 21 июля в шотландском Эдинбурге и завершился в третьем раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Отметим, что Заурбек впервые выступал в Шотландии.
Перед поединком Фьюри пожелал удачи казахстанцу, о чем сам боксер сообщил в своем Instagram.
При этом казахстанец является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании/
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