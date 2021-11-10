Тайсон Фьюри мог завершить карьеру

Британский супертяж Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC, рассматривал вариант с завершением карьеры, однако отказался от этой идеи. Об этом сообщил его двоюродный брат и тренер Энди Ли, передает "Чемпионат".

"Мы виделись несколько недель назад, в первый же день, когда мы встретились выпить кофе, я открыто у него спросил: "Что ты планируешь делать дальше? Неужели повесишь перчатки на гвоздь?" Он ответил: "Ну, я так думаю. Но тут есть вопрос. А что мне делать после завершения карьеры?"

Он любит тренироваться, он любит драться, и пусть сейчас никто не может доставить ему проблем, он может получать удовольствие, зачищая дивизион и избивая других парней, при этом зарабатывая чертовски много денег на этом.

Ему нравится идея боя против Диллиана Уайта, он в восторге от этого, так что я думаю, что именно Диллиан станет его следующим соперником", - сказал Энди Ли.

Напомним, что в октябре Фьюри одержал вторую подряд победу над американцем Деонтеем Уайлдером и успешно защитил свой титул.