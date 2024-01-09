Сын легенды бокса угодил в скандал: арестовали с автоматом

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (53-6-1, 34 КО) угодил в очередной скандал: 37-летний боксер был арестован в Лос-Анджелесе незаконное владение огнестрельным оружием, сообщают Vesti.kz.

По информации TMZ, полиция приехала в дом Чавеса после сообщения о том, что у него есть незарегистрированное оружие и он может представлять опасность для окружающих.

Чавес позволил полиции войти в дом, и они обнаружили там автомат и арестовали боксера. Отмечается, полиции не удалось отследить оружие по регистрационному номеру.

Чавес-младший не выходил на ринг с декабря 2021 года, когда победил по очкам Давида Сегарру. Сообщалось, что о его многочисленных психологических проблемах и пристрастию к наркотикам.

В 2022 году его легендарный отец Хулио Сезар Чавес сообщал, что сын находится в реабилитационной клинике, а недавно он вновь выражал обеспокоенность по поводу проблем и поведения сына.