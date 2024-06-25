Сын легенды бокса покончил собой. Рой Джонс сделал заявление

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях и член Зала славы бокса американец Рой Джонс-младший сообщил о трагической гибели своего сына , сообщают Vesti.kz.

По его словам, Деандре Джонс покончил жизнь самоубийством. Ему было 32 года.

"К сожалению, мой сын ДеАндре покончил с собой в субботу. И я очень благодарен богу за возможность вернуться домой в пятницу и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьёй. Знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничего не стоит лишения жизни. Господь дает ее, и он должен быть тем, кто ее заберет. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку", — написал Джонс в соцсетях.

Деандре был одним из трех детей Джонса, у него также есть два сына - Дешон и Рой Джонс III. Все от официальной супруги Нэтлин.