Сын Холифилда жестко нокаутировал соперника и выиграл восьмой бой в карьере

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда американский проспект первого среднего веса Эван (8-0, 6 КО) одержал восьмую победу в карьере, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на арене State Farm в Атланте (США) Эван Холифилд расправился с соотечественником Чарльзом Стэнфордом (6-4, 3 КО).

Во втором раунде сын легенды отправил оппонента в жесткий нокаут.

HOLY 🤯 SMOKE. @ChiefHoly with the HUGE Round 2 knockout in his first time fighting in front of his hometown crowd in Atlanta. #HerringStevenson pic.twitter.com/F1HU4hvoDo