Супертяжу из Казахстана предложили бой за пояс против "Льва" с 17 нокаутами

Казахстанскому супертяжеловесу Жану Кособуцкому (18-0, 17 КО) предложили бой с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, данный поединок был инициирован стороной турецкого боксера. Победитель станет обладателем пояса EBU в той же категории. Встреча сторон должна пройти в середине июля. На ней будут определены дата и место проведения боя.

Стоит отметить, что 33-летний Чамкиран родился в Германии, но переехал на историческую родину в Турцию. Он провел 18 поединков. Все завершил в свою пользу, причем в 17 из них победил досрочно. Его бои проходили в Албании, России, Германии, Словакии и Турции.

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Последний раз Чамкиран по прозвищу "Анатолийский лев" выходил на ринг в мае, когда нокаутировал чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

В свою очередь Кособуцкий 22 мая в Гамбурге (Германия) заставил сдаться француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал вакантный титул WBC International.