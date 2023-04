Супертяж-нокаутер из Казахстана возвращается на ринг. Известны дата боя и соперник

23-летний американец Джаред Андерсон (13-0, 13 КО) по прозвищу Большой Малыш стал следующим соперником 34-летнего казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил в своем твиттере известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер, поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) - родном городе Андерсона. Он станет главным событием шоу на ESPN.

Jared Anderson and Kazakhstan's Zhan Kossobutskiy have agreed to a deal for a fight on July 1 in Toledo, Ohio, sources tell ESPN. Anderson, ESPN's No. 8 heavyweight, will fight in his hometown, Toledo, Ohio, for the time as a pro and it will be his first ESPN main event.