Суперинвестор мирового бокса пообещал топ-бой Алимханулы

Суперинвестор мирового бокса Турки Аль аш-Шейх посредством соцсетей пообещал топовый бой Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО). Казахстанец владеет титулами по версиями IBF и WBO в среднем весе, не зная поражений на профи-ринге, передают Vesti.kz.

Турки Аль аш-Шейх ответил Алимханулы под постом с анонсом большого вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде, пообещав ему, что он станет следующим.

Турки Аль аш-Шейх - саудовский советник при королевском дворце в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии.

Главным событием ивента 22 февраля станет реванш между россиянами Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО). В октябре Бетербиев выиграл решением судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В карде данного вечера бокса сойдутся чемпион WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 КО) и британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО). Оба рассматривались в качестве соперников Алимханулы, однако по разным причинам они уклонились от боя с казахстанцем.