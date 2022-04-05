"Суперчемпиону" подсказали способ победить Головкина

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) является фаворитом в объединительном бою с "суперчемпионом" WBA в среднем дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO). Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. Также специалист назвал единственный шанс японца против GGG.

Их противостояние состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). Казахстанские любители бокса смогут увидеть это событие в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

"Мурата не способен нокаутировать Головкина. Его единственный шанс - максимально уменьшить урон от GGG и быть активным на протяжении всего боя. Если Мурата будет легким, быстрым и неуловимым, то у него есть шансы. Этот сценарий выглядит возможным, но, скорее всего, ближе к середине боя инициативой полностью завладеет Головкин. Своими сокрушительными ударами он сможет довести дело до досрочной победы в концовке боя. Я считаю, что GGG явный фаворит. Однако прогнозы не всегда сбываются", - отметил МакКаферри.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

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