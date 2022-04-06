"Суперчемпиона" включили в список самых опасных соперников в карьере Головкина

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от объединительного боя в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

Противостояние состоится в субботу, 9 апреля, в Сайтаме (Токио, Япония). Казахстанские любители бокса смогут увидеть это событие в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

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"Мы соскучились по классным боям. Мы все ждем с нетерпением. Я хотел бы увидеть красочный поединок с драматургией. Я ожидаю его. Будем болеть за Головкина. Я знаю, что Мурата у себя на родине. Мурату можно включить в топ-5 самых опасных соперников Головкина. Он настоящий воин, он реально опасный. Он должен дать конкурентный бой. Встречаются два мастера. Мне бы хотелось увидеть 12 раундов комбинационного бокса.

После этого боя будет понятно, что будем ли ожидать трилогию с "Канело", которую ждут миллионы болельщиков", - отметил Манкенов.

В случае победы над японцем GGG в сентябре может провести трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

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