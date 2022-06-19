Стопроцентный нокаутер Бетербиев продлил уникальную победную серию в профи

37-летний российский нокаутер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) продлил свою уникальную победную серию, передает "Чемпионат".

Сегодня он нокаутировал во втором раунде 32-летнего американца Джо Смита в объединительном поединке, в котором защитил пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, а также стал обладателем титула WBO.

Бетербиев является единственным действующим чемпионом мира, у которого сто процентов побед одержано нокаутом - 18 боев, 18 побед, 18 досрочно.

Напомним, что сразу после боя боксер попросил объединительный бой за звание "абсолюта" с его соотечественником Дмитрием Биволом, имеющим пояс WBA.

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