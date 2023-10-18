Стало известно место проведения следующего боя преемника Головкина

Стало известно место следующего боя казахстанского боксера Мейрима Нурсултанова (19-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника Нурсултанов проведет бой в Ташкенте (Узбекистан). О дате поединка и сопернике пока нет информации.

Недавно он возглавил рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Таким образом, он стал преемником Геннадия Головкина, бессменно занимавшего лидирующую позицию в данном списке на протяжении нескольких лет. Отметим, что WBC в своем официальном аккаунте опубликовало видео последней победы Нурсултанова, подписав его "новый GGG".

Сейчас казахстанец идет вторым в рейтинге средневесов WBC, пятым - в IBF и третьим по линии WBO.

Отметим, что на на конвенции WBO (Всемирной боксерской организации), которая прошла в Доминиканской Республике, его назвали лучшим боксером 2023 года в среднем весе.

В последний раз он выходил на ринг в апреле, когда в рамках вечера бокса в Южной Корее нокаутировал японца Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

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