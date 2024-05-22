Стали известны новости по бою Нурсултанова

Пресс-служба промоутерской компании "Adal Promotions" выступила с объявлением об отмене боя казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО), передает Vesti.kz.

"Дорогие друзья, свой следующий бой боксер компании "Adal Promotions" Мейирим Нурсултанов должен был провести 13-го июля. Но, к сожалению, эта встреча боксера не состоится из-за отсутствия визы.

В настоящее время Мейирим продолжает свои тренировки. Сегодня ведутся переговоры о новой дате боя. Мы обязательно сообщим вам, когда переговоры подойдут к концу!", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последнем рейтинге WBO казахстанец расположился на второй позиции. Также, он лидирует в списке WBC. Чемпионский пояс WBO в этом весе принадлежит казахстанцу Жанибеку Алимханулы, а титулом WBC владеет Карлос Адамес.

Напомним, в ноябре в претендентском бою по линии WBC Нурсултанов встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-2, 9 КО). Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.