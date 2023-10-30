Стала известна точная дата следующего боя чемпиона мира из Казахстана

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (27-0, 20 KO) проведет защиту своего чемпионского титула IBO в первом полусреднем весе 16 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, о бое будет объявлено в ближайшее время. Этот поединок будет посвящен Дню независимости Казахстана.

Ранее стало известно, что Тураров проведет защиту титула против Ибрагима Класса Мгендера (30-6, 14 КО) из Танзании.

Отметим, что африканец встречался с экс-чемпионом Джулиусом Индонго из Намибии, но проиграл досрочно. В ходе карьеры он входил в топ-10 рейтинга IBF. Свои поединки Мгендер проводил в основном в Танзании, хотя были выезды в Германию, США, Намибию и Панаму.

Напомним, что сам Тураров завоевал свой титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). Казахстанец нокаутировал соперника в марте в Алматы.

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