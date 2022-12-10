Стала известна причина интереса DAZN к титульному бою казахстанца в Алматы

11 декабря в Алматы состоится крупный вечер бокса. Бои покажет DAZN, о чем стриминговый сервис проинформировал на своем официальном сайте. Почему, казахстанский ивент заинтересовал их, в интервью корреспонденту Vesti.kz объяснил и.о президента Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко.

Ивент возглавит поединок казахстанского боксера первого полусреднего веса Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) против Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО) из Венесуэлы. На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental. Они уже провели дуэль взглядов.

- Жанкош молодец. Он хочет проявить себя. Я посмотрел оппозицию Турарова, она выглядит проходимый. Сопромоутеры с Америки посоветовали сделать такое шоу. Соперника подобрали нормального. Давно не выступал. Ему нужно почувствовать себя в ринге. После той опасной ситуации с Ербосынулы, ребята должны задуматься о том, чтобы быть активными и не делаем, - отметил Демьяненко.

- Почему DAZN обратил внимание на Казахстан?

- Сейчас проводится гораздо меньше мероприятий. Пояса активные, бои сейчас актуальные. DAZN такой канал, который в последнее время немного в тишине. А ведь на него были большие заявки. Затем именитые боксеры начали уходить. "Канело", Головкин и другие. Сейчас он не угас, но ищет новые таланты. Возможно рассматривают Турарова - как потенциально хорошего боксера. Я надеюсь, что он придется по вкусу зрителям. Сейчас вечеров бокса не так много, в этом заключается шанс, - подчеркнул Демьяненко.

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