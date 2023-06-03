Стал известен следующий соперник Канело

Следующим соперником абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (59-2-2, 39 КО) станет американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (20-0, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Такое мнение в интервью vRINGe.com выразил менеджер Вадим Корнилов, ведущий дела чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО). Ранее специалист сообщил о том, что реванша с Канело не будет.

Добавим, что Берланга занимает 10-е место в рейтинге WBC, а также третье в списке IBF и пятое по версии WBO.

Отметим, что первый бой мексиканец сенсационно проиграл, но сразу же заявил о реванше.

При этом, последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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