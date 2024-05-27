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Стал известен победитель боя Алимханулы со скандальным чемпионом

Стал известен победитель боя Алимханулы со скандальным чемпионом
©Top Rank

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился своим мнением о гипотетическом поединке казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (14-0, 10 КО) с американцем Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на Probox.TV.

Отметим, что Алимханулы владеет чемпионскими поясами IBF и WBO в среднем дивизионе, а Чарло недавно лишили пояса WBC в этом же весе.

"Джермелл, как и его брат, испытывает проблемы с законом и домашним насилием. Он был более активным боксером, чем брат, но выступление против Канело не имело никакого позитива на его репутацию как бойца.

Джермелл тогда вышел просто заработать деньги. Можно ли поверить, что он действительно старался в этом поединке? Сейчас он уже получил чек за бой.

Не уверен, что Джермелл способен победить кого-то из топов среднего веса. Туда наконец-то снова начали попадать некоторые хорошие боксеры. Я бы не поставил Чарло в поединке с Жанибеком, Адамесом. Не знаю, может ли Джермелл вообще еще победить кого-то из топов", – сказал Малиньяджи.

Напомним, что 13 июля в Лас-Вегасе Алимханулы будет защищать свой объединенный титул чемпиона мира в среднем весе против Андрея Михайловича из Новой Зеландии.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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