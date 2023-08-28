В США высказались о судействе в проигранном казахстанцем бою с обидчиком Кункабаева из Узбекистана

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочное поражение казахстанского боксера Нурсултана Аманжолова (5-1, 4 КО) от узбекистанца Лазизбека Муллажонова (4-0, 4 КО) на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).

Этот шестираундовый поединок прошел в андеркарде битвы украинского боксера Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Однако противостояние завершилось уже во втором раунде, когда судья зафиксировал победу узбекистанца техническим нокаутом.

"Вероятно, судья поторопился с принятием решения, однако, если посмотреть видео, то казахстанский боксер никак не отвечал на атакующие действия соперника. При этом он выглядел потерянным в момент остановки боя. Я думаю, что рано или поздно судье бы пришлось остановить поединок.

Разница в подготовке и классе соперников была ощутимой. Узбекский боксер - качественно превосходил оппонента по всем аспектам.

По ситуации с Усиком сложно делать выводы. В динамике все выглядело, как запрещенный удар, но если присмотреться - появляются вопросы. Судье пришлось непросто. Однако, если Усик смог победить, значит, он заслужил победу", - отметил Маккаферри.

В последний раз Нурсултан Аманжолов выходил на ринг в апреле: на вечере бокса в Инчхоне (Южная Корея) казахстанец нокаутировал в третьем раунде местного боксера Сук Хи Ана (3-3-1, 1 КО). Что касается Лазизбека Муллажонова, то узбекистанец не дрался с августа прошлого года, когда у себя на родине в Ташкенте победил техническим нокаутом во втором раунде британца Майкла Бассетта (2-9, 2 КО).

Ранее в любителях Муллажанов в 2022 году побеждал другого казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ