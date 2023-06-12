В США восхитились нокаутом казахстанского спарринг-партнера Фьюри

Американский журналист Джек Маккаферри отреагировал на досрочную победу казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (13-0, 12 КО) в бою за пояс WBA Fedecaribe. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он восхитился навыками боксера и назвал его главную проблему в карьере.

В минувшие выходные Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул.

Видео победного боя Ивана Дычко за титул от WBA

"Очень сильный и фактурный боксер. Видно, что он обладает хорошим ударом и неплохой техникой. Благодаря этому он смог без проблем победить опытного оппонента, а сам нокаут получился достаточно брутальным. Однако у него очень мало боев. Он входит в топ рейтинга организации, но не знаком зрителю. Ему необходимо чаще выходить на ринг и добиваться ярких побед. Его длительные паузы в карьере сильно тормозят развитие", - отметил Маккаферри.

Отметим, что Дычко вернулся на ринг впервые с июня 2022 года, когда он победил единогласным решением судей аргентинца Кевина Николаса Эспиндолу (7-7, 2 КО).

Ранее он проводил спарринги с известным британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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