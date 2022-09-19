В США восхитились казахстанцем из команды Головкина после победы в бою за два титула

Авторитетный американский журналист Людо Саенс в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от победы казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (19-1, 14 КО) над американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО). Эксперт назвал ключевые факторы успеха и оценил дальнейшие перспективы боксера.

Их десятираундовый поединок прошел 18 сентября в Лас-Вегасе в андеркарте трилогии Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO) и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей. Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

"Росадо искал свои шансы. Он был неплох в ринге. Однако, действуя с позиции первого номера, Ахмедов навязал свою стратегию. Казахстанец не допускал возможностей для соперника. Очень четко использовал свои сильные стороны и добился уверенной победы. Росадо - опытный боец, но Ахмедов с ним справился.

Я думаю, что казахстанец смог преодолеть психологический барьер. У него есть перспективы - нужно двигаться вперед", - заявил Саенс.

Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



