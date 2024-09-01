В США восхитились брутальным нокаутом казахстанского нокаутера

Журналистка Boxing247.com Эми Каплан прокомментировала впечатляющую победу казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) на вечере бокса в Санта-Инезе (США), передает Vesti.kz.

Ахмедов уже в первом раунде удосрочил американца Антонио Тодда (17-11, 9 КО) и после победы сделал заявление о своем будущем.

"Тем временем, только что сошедший с корабля и не теряющий времени Садриддин Ахмедов из Казахстана нокаутировал Антонио Тодда быстрее, чем вы успеете сказать "одобрение визы". Ему потребовался ровно один раунд, чтобы отправить Тодда в нокаут. Бедняга, вероятно, пожалел, что не опоздал на свой рейс", - заявила Каплан.

Для 26-летнего Садриддина это был первый бой с декабря 2022 года. Он добился своей 14-й победы в карьере и 12-й досрочной. Что касается 30-летнего Тодда, то он потерпел уже 11-е поражение.