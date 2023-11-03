В США сделали заявление о возвращении казахстанского супертяжа после дисквалификации

Американский журналист Джек Маккаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о перспективах казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-1, 18 КО) после дисквалификации в бою с нигерийцем Эфе Аджагбой (18-1-1, 13 КО).

Их бой состоялся 27 августа в Талсе (США). Судьи засчитали казахстанцу поражение дисквалификацией после неоднократных ударов по сопернику ниже пояса.

"Кособуцкому представилась самая большая возможность в своей карьере. Однако он не справился с напряжением. В целом, потенциал у него есть. Ему нельзя терять свой темп. Нужно как можно скорее провести следующий бой. Также необходимо найти хорошего тренера и команду, которые смогут контролировать такие сложные эпизоды.

Это сумасшедший вид спорта. Это высокий риск и большое давление. Некоторые люди вспыльчивы. Возможно, он получил слишком много ударов по голове, и потерял контроль. Я не знаю. Однако, если появится дисциплина, - он вернется очень сильным", - отметил Маккаферри.