В США сделали прогноз на чемпионский бой уроженца Казахстана с обидчиком Джукембаева

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на бой бывшего чемпиона мира по версии IBF в первой полусредней весовой категории Сергея Липинца (17-2-1, 13 КО) с действующим обладателем титула пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (19-1, 19 КО).

По информации ESPN, боксеры проведут поединок 26-го августа в США.

"Команда Матиаса выбрала бой против Липинца, потому что к Прогресу он не готов. Субриель уязвим в защите, а его сопротивляемость ударам недостаточно хороша для победы. Липинец дрался всего раз в год в течение последних трех лет, что не может быть хорошо для его навыков. Он сейчас не в тонусе. Это не будет просто, но должно завершиться в пользу Матиаса", - отметил Маккаферри.

Ранее сообщалось, что Липенец начал свой тренировочный лагерь. В последний раз он выходил на ринг в прошлом году, как боксер из Казахстана. Тогда Липинец в восьмом раунде досрочно победил американца Омара Фигероа и завоевал титул WBC Silver.

Добавим, что он стал чемпионом мира в ноябре 2017-го года, когда победил японца Акихиро Кондо решением судей, но потерял титул в первой защите против американца Майки Гарсии. При этом действующий чемпион, Матиас, в мае 2021-го года одержал досрочную победу над казахстанцем Батыром Джукемабевым, нанеся ему первое поражение в карьере.

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