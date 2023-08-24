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В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США

В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США
©instagram.com/batyr_jukembaev

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz второй бой казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО) в США. В ходе беседы специалист высказался о его перспективах.

По информации BoxRec.com, возвращение Джукембаева запланировано на 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперник пока неизвестен.

"Джукембаев потерял свой темп. После поражения от Матиаса он не выглядит претендентом. Вероятно, это удастся исправить. Возможно, произойдет преображение и со второй попытки он сможет добиться успеха в США. Если успех будет достигнут в ярком стиле, то можно подумать о продолжении. На данный момент не могу сказать, что от него ожидать. Надо будет посмотреть его в деле", - отметил Джукембаев.

Для казахстанца предстоящий бой станет вторым в США. Дебют на американском ринге состоялся в 2021 году и закончился для Джукембаева первым поражением в карьере.

После этого Батыр провел по одному поединку в Канаде и Казахстане, которые завершились досрочной победой казахстанца.

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Метки:
Джукембаев Батыр

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