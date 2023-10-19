В США назвали статус Алимханулы после досрочной победы в объединительном бою

Американский журналист Джей Кальдерон высоко оценил победу казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) над немцем Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) в бою за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, передает Vesti.kz.

Их объединительный бой в Розенберге (США), нокаутировал соперника в шестом раунде.

"Трудно придраться к тому, что Жанибек Алимханулы сделал против уже бывшего чемпиона мира Винченцо Гуальтьери в их объединительном поединке. Жанибек выглядел серьезным, смертоносным и напоминал лучшего 160-фунтового бойца на планете. И теперь у него есть две порции золота, чтобы подтвердить такое заявление в среднем весе", - отметил Кальдерон.

Казахстанец заявил, что желает завоевать другие титулы в своем дивизионе, а вернуться на ринг хочет в феврале.

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