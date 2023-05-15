В США нашли новых двух соперников для Алимханулы после защиты титула

Известный американский журналист Джек МакКаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о победе чемпиона мира по версии WBО в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО). В ходе беседы он предложил боксеру из Казахстана соперников для следующего поединка.

Их бой состоялся в минувшие выходные в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Алимханулы нокаутировал претендента во втором раунде и этим самым во второй раз защитил титул чемпиона мира.

"Это был неравный бой. Нужно отдать должное Батлеру, который согласился выйти на ринг. Однако, разница в классе оказалась колоссальной. Алимханулы включил обороты и сразу же уничтожил соперника. Победа была эффектной, но в следующий раз ему нужен соперник посерьезнее, с более высоким статусом. В данный момент его противостояние с Чарло или Ларой придало бы свежести дивизиону, который стал унылым после ухода Канело во второй средний вес", - отметил МакКаферри.

Полное видео чемпионского боя Алимханулы с двумя нокдаунами и нокаутом

Напомним, что после своей победы Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

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